Fiorentina, Pradè: «Ringrazio Commisso. È ora di rimboccarsi le maniche»

Dopo il comunicato ufficiale della Fiorentina, arrivano le prime parole di Pradè, nuovo direttore sportivo viola

Ora è ufficiale: Daniele Pradè è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina.

Ecco le prime parole del ds a Violachannel:«È un grande onore per me poter tornare alla Fiorentina perché quelli in viola sono stati anni bellissimi. Abbiamo avuto grandi soddisfazioni in tutto ciò che abbiamo realizzato, ma ora è il momento di rimboccarsi le maniche e ricominciare. Ringrazio la nuova Proprietà e, in particolare, il Presidente Commisso, per aver pensato a me. Farò tutto il possibile per ripagare la loro fiducia».