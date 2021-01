Fiorentina, Prandelli: «A volte mi sento un tifoso. Devo essere lucido»

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari

«Callejon è fortissimo nello smarcamento, nel secondo tempo non ha dato riferimenti agli avversari e ci ha dato una grossa mano. A fine gara gli ho fatto i complimenti, ha dato una palla straordinaria a Vlahovic. Le vittorie aiutano ad avere più fiducia, sono tutte partite molto difficili ma noi stiamo facendo bene, poi ovviamente la giocata del singolo a volte fa la differenza. Ogni tanto dovrei essere un po’ più lucido, a volte mi sembra di essere ancora un tifoso in tribuna. Sul mercato ho bisogno di due giocatori e basta, la società mi ha accontentato sfoltendo la rosa perché era imbarazzante in allenamento avere 25 giocatori e dover tenere qualcuno fuori».