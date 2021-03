Fiorentina, Prandelli non va in conferenza stampa: la motivazione

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ieri non si è presentato in conferenza stampa per commentare la sconfitta subita dalla sua squadra con il Milan

Secondo quanto fatto trapelare dal club viola tramite una nota ANSA si sarebbe trattato di un leggero malessere accusato a fine gara, ma non sarebbe nulla di preoccupante.

Al suo posto, così come era accaduto ai microfoni di Sky Sport, si è presentato il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni.