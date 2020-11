Fiorentina, torna Prandelli: recordman di partite e vittorie

Cesare Prandelli torna alla Fiorentina dopo l’esonero di Iachini. E’ l’allenatore che ha collezionato più partite e vittorie alla guida dei viola

La Fiorentina ha cambiato guardia in panchina. Via l’esonerato Beppe Iachini, con il ritorno alla guida dei viola di Cesare Prandelli.

Il tecnico di Orzinuovi cercherà di dare la scossa alla Fiorentina, club che ha allenato in 190 partite. Prandelli è l’allenatore che ha totalizzato più partite alla guida dei viola e vittorie (96) come sottolinea Opta. Prandelli in passato ha guidato la squadra gigliata dal 2005 al 2010.