Fiorentina, la prima squadra ripartirà l’11 luglio. Il comunicato

La Fiorentina di Vincenzo Italiano si ritroverà l’11 luglio al centro sportivo “Davide Astori”. Ecco il comunicato

La Fiorentina ha ufficializzato, con un comunicato sul sito ufficiale, che il ritrovo della prima squadra di Vincenzo Italiano sarà il prossimo 11 luglio presso il Centro Sportivo “Davide Astori”.

Ecco il comunicato: «La Fiorentina comunica che la prima squadra viola, ad eccezione dei calciatori che hanno risposto alla convocazione delle proprie nazionali per i Campionati Europei e la Copa America, si ritroverà al Centro Sportivo “Davide Astori” il pomeriggio dell’11 luglio per svolgere le attività di prevenzione al Covid-19. A partire dal 12 luglio la squadra, che durante il periodo rimarrà in ritiro, inizierà i test atletici e i primi allenamenti in attesa di partire per Moena il 17 luglio».