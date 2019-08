Fiorentina, Pulgar si presenta: «Felice di essere qui, sul numero di maglia scelto…»

Conferenza stampa di presentazione per Erick Pulgar: le parole del nuovo centrocampista della Fiorentina

Prima l’ufficialità e subito dopo la conferenza stampa di presentazione. Erick Pulgar si è immediatamente immerso nel mondo della Fiorentina e si è presentato così di fronte a tifosi e giornalisti.

FIORENTINA – «Sono felice di essere qui, ho tanta voglia di iniziare con i miei compagni e di fare grandi cose. Badelj? Abbiamo caratteristiche simili, da lui posso imparare tanto, ho voglia di allenarmi e di lavorare. Spero di portare qualcosa alla squadra».

BOLOGNA – «Ringrazio il Bologna per questi quattro anni, li porterò tutti nel mio cuore. Io ho parlato con Mihajlovic, quello che ci siamo detti rimane tra di noi. La squadra l’ho salutata su Whatsapp, ero già a Firenze: ho fatto un paio di chiamate ai miei compagni più stretti»

PUNTO DI FORZA – «Il mio punto di forza è quello di dare equilibrio alla squadra. Ogni giorno si lavora, ogni giorno si migliora qualche piccolo dettaglio. Il messaggio che mi hanno dedicato nel mio quartiere mi ha emozionato, è una scritta per i bambini che ogni giorno giocano a calcio in strada. Alla Fiorentina voglio arrivare il più in alto possibile, voglio vincere tutte le partite e pensare in grande»

NUMERO – «Ho preso il 7»