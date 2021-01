Franck Ribery ha parlato del suo futuro: tra Fiorentina e ritorno in Bundesliga

Franck Ribery è uno dei pilastri della Fiorentina che, seppur in difficoltà, non può che affidarsi alle giocate di un talento come quelle del francese. L’esterno viola, in una intervista a Sport Bild, ha parlato del suo futuro.

«Al momento penso solo alla Fiorentina, sono importante per la squadra. Però non escludo che finita l’avventura qui io possa tornare in Bundesliga. Non voglio escludere nulla».