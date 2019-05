La Fiorentina rischia la B: i numeri confermano il disastro di Montella 

Dopo il ko contro il Parma, la Fiorentina rischia la Serie B: tutti i numeri che confermano il disastro di Montella

La Fiorentina perde clamorosamente anche a Parma per 1-0 per colpa di un’autogol di Gerson. Con questo altro ko (il quinto di fila), i Viola restano a quota 40 punti, ma vedono avvicinarsi terribilmente la Serie B dato che il terzultimo posto è occupato dal Genoa con 37 punti. La gestione Montella può dirsi un vero disastro.

Basti pensare che la Fiorentina ha segnato solo tre gol da inizio aprile ad oggi, nel periodo nessuna squadra ha fatto peggio nei maggiori cinque campionati europei 2018/19. Allo stesso modo, i Viola sono la squadra che attende da più turni la vittoria in questo campionato, ben 13. La Fiorentina non fa peggio dal 1981. In quell’anno furono 14 i match di fila senza successi.