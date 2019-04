Fiorentina, verso il ritorno di Montella: contratto fino al 2020

Il nuovo allenatore della Fiorentina sarà Vincenzo Montella. Contratto pronto fino al 2020. Domani il primo allenamento

La Fiorentina, secondo Gianluca Di Marzio, ha scelto il successore di Pioli. Vincenzo Montella sarà il prossimo tecnico della Fiorentina. Il contratto sarà lungo fino al 2020 e inizierà da domani. Mancherebbe solo l’ufficialità.

Montella è uno dei nomi che circolava già in queste ore. Scartata quindi la promozione di Bigica dalla Primavera e tanti altri nomi (Di Francesco e Liverani sembravano in pole). Il tecnico ex Siviglia e Milan è stato caldamente voluto dalla piazza.