Nuova esperienza in Italia per Marko Rog. Il centrocampista del Napoli cerca una nuova sistemazione: ci pensa la Fiorentina

Marko Rog potrebbe ripartire da Firenze. Il centrocampista è in uscita dal Napoli e potrebbe giocare ancora in Serie A. Secondo Sportitalia, la Fiorentina è in pole per l’acquisto del centrocampista.

Un’operazione che i viola vorrebbero chiudere indipendentemente dall’affare Veretout. Al momento Rog ha un posto prioritario nella lista della Fiorentina per il centrocampo di Montella.