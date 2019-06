Fiorentina, Rui Costa direttore sportivo è il primo regalo di Commisso

Rocco Commisso vuole regalare alla Fiorentina il ritorno di una grande bandiera viola: Rui Costa

Rocco Commisso vuole fare le cose in grande e come riferisce La Nazione starebbe pensando a Rui Costa come nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Certo, il portoghese è sotto contratto del Benfica, ma la mediazione di Antognoni potrebbe essere decisiva. Possibile che in questi due giorni ’chiesti’ da Commisso si provi a convincere l’ex centrocampista a questa nuova avventura.

Il tutto senza dimenticare un altro ex che non è mai riuscito a diventare figura di riferimento della Fiorentina dei Della Valle: Gabriel Batistuta