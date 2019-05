La Fiorentina non sa più vincere: contro il Genoa si gioca la salvezza ma anche Chiesa. E la Juve aspetta

La Fiorentina è sempre più a rischio retrocessione. Per riuscire a centrare la salvezza, sarà fondamentale una vittoria contro il Genoa.

Prevedibile un esodo in casa viola in caso di mancata salvezza, con Federico Chiesa nelle vesti di primo partente. In tal caso, la Fiorentina sarebbe costretta ad abbassare le pretese per il giocatore, valutato non meno di 70 milioni.