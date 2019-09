Fiorentina Sampdoria, Montella: «Vittoria? Una liberazione per tutti»

Vincenzo Montella festeggia la vittoria della Fiorentina sulla Sampdoria: ecco le parole del tecnico viola

La Fiorentina trova la vittoria dopo 7 mesi: Montella può sorridere, Sampdoria superata con il risultato di 2-1. Ecco le parole dell’allenatore ai microfoni di Radio Rai.

«Questo è un altro campionato rispetto allo scorso anno, è stata una vittoria meritata. E’ stata una liberazione per tutti. La squadra sta crescendo in tutti i suoi elementi, si stanno iniziando a chiamare per nome dopo i tanti cambi di quest’estate».