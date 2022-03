Fiorentina, Saponara non si nasconde: «Ci siamo per l’Europa. Vlahovic è fenomenale, la sua partenza ha spinto a migliorarci»

Il trequartista della Fiorentina Riccardo Saponara ha concesso una lunga intervista a Rtv 38, nella quale ha analizzato la stagione della Viola. Ecco i passaggi principali.

LA STAGIONE – «La partita contro l’Inter ci ha dato tanta consapevolezza. Siamo usciti amareggiati per quanto riguarda il risultato, perché il campo ha detto che potevamo portare a casa qualcosa di più. Però lavoriamo sereni. Quest’anno l’obiettivo iniziale era migliorare le precedenti stagioni, per pensare a breve termine dobbiamo vincere ogni partita. Inutile fare calcoli. E in Coppa Italia proveremo a ribaltare il risultato. Inutile nascondersi per l’Europa: siamo in corsa e proveremo a raggiungerla».

VLAHOVIC – «Mi dispiace che sia andato via, è fenomenale e gli voglio un gran bene. Ha cambiato il volto della nostra squadra: con la sua assenza siamo stati chiamati a un miglioramento generale».

SUL SUO FUTURO – «Mi piacerebbe molto restare a Firenze. Ho dato la mia disponibilità e ne parleremo con la società. Se non dovesse succedere sarei comunque orgoglioso di aver giocato qui».