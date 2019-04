Fiorentina-Sassuolo 0-1 highlights e gol: Berardi segna il gol del vantaggio – VIDEO

Fiorentina-Sassuolo highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 34ª giornata della Serie A 2018/2019

Fiorentina-Sassuolo highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 34° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Franchi’ di Firenze, i viola di Vincenzo Montella affrontano la squadra di Roberto De Zerbi nella gara conclusiva del 34° turno di campionato. Fiorentina a metà classifica con 40 punti e reduce dalla sconfitta di Bergamo in semifinale di Coppa Italia; Sassuolo poco sotto (38) e proveniente dal pareggo di Udine. Nella sfida d’andata, le due squadre pareggiarono per 3-3 al Mapei Stadium. Adesso è di nuovo Fiorentina contro Sassuolo: ai viola basta un punto per la salvezza aritmetica, ai neroverdi ne mancano tre. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

FIORENTINA – SASSUOLO 0-1: Domenico Berardi porta avanti i neroverdi con un sinistro dall’interno dell’area che trafigge Lafont