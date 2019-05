Un ex obiettivo Viola andrà in scadenza di contratto: lascerà il Fulham e la Fiorentina potrebbe affondare il colpo

L’ex obiettivo Viola, Ryan Babel, andrà in scadenza di contratto con il Fulham. L’ufficialità arriva dallo stesso club inglese che ha annunciato la fine del rapporto a contratto scaduto.

Babel, ex Ajax, accostato alla Fiorentina già a gennaio, potrebbe ora diventare una ghiotta occasione per i Viola: arriverebbe a parametro zero. Attenzione però alla concorrenza del Galatasaray, che punta forte al giocatore.