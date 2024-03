Fiorentina, post Italiano: ci sono Aquilani, Gilardino e... De Rossi

Fiorentina, i preferiti per sostituire Italiano in caso di addio: ci sono Aquilani e Gilardino e, in caso di mancata conferma, De Rossi

La Fiorentina si guarda intorno per trovare un nuovo tecnico in caso di addio, probabile secondo sia la Gazzetta dello Sport che il Corriere dello Sport già a giugno di Vincenzo Italiano. I nomi principali per rimpiazzarlo sono tre.

I primi due, come riporta la Rosea, sono quelli di Aquilani e Gilardino, mentre il Corriere lancia il nome a sorpresa: De Rossi. Non è la prima volta che il tecnico della Roma viene accostato ai giallorossi: i dirigenti viola hanno fatto sapere a DDR che, in caso di mancata conferma della Roma, sarebbero pronti ad offrirgli la panchina.