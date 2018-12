Stefano Pioli affronterà l’Empoli con tre titolari in meno. Il tecnico, sempre più in bilico, dovrà cercare qualche valida soluzione

È un periodo nero per la Fiorentina, che in Serie A non vince addirittura dallo scorso 30 settembre, nel confronto con l’Atalanta di Gasperini. Poi solamente 6 punti, distribuiti in altrettanti pareggi, nelle successive 8 gare.

L’ultimo della lista è il pareggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo, maturato all’ultimo respiro dopo una rimonta incredibile. Ma nella negativa esperienza emiliana, la Viola ne esce con un altro dato preoccupante: sono infatti addirittura tre i giocatori destinati a saltare il prossimo match casalingo contro l’Empoli, squadra molto ostica per qualsiasi avversario. Fernandes e Veretout, diffidati, dovranno accomodarsi in tribuna insieme a Milenkovic, espulso contro il Sassuolo per doppia ammonizione.

Stefano Pioli, la cui posizione rimane in forte bilico, è chiamato ad inventarsi qualche soluzione per allontanare le nubi di un sempre più probabile esonero.