Fiorentina, Terraciano dall’Empoli a titolo definitivo: i dettagli

Calciomercato Fiorentina, Terraciano arriva a titolo definitivo dall’Empoli: in questa stagione è stato in prestito ai viola

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina si sarebbe assicurata Pietro Terraciano a titolo definitivo. Il portiere classe 1990 arriva dall’Empoli, ma nell’ultima stagione è stato in prestito ai viola in qualità di vice-Lafont.

E mentre non si spengono le voci che vorrebbero Dragowski lontano da Firenze, i toscani sono in pressing su Perin della Juventus. Terraciano sarà secondo portiere per Montella.