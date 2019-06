Fiorentina, Terzic si presenta: «Non ci credo ancora. Sono arrivato in un top club»

Da pochi giorni è un nuovo giocatore della Fiorentina ma Aleksa Terzic non riesce a rendersene conto. Le sue parole

Aleksa Terzic è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Primo colpo dell’era Commisso che ha voluto fortemente il difensore. L’ex Stella Rossa ha dichiarato a La Nazione tutto il proprio entusiasmo per il trasferimento. Le sue parole.

«Ancora oggi non riesco a crederci: sono un giocatore di un top club come la Fiorentina dentro di me sento un’emozione incredibile. Quando ho ricevuto la chiamata della Fiorentina tramite il mio agente, non ho avuto alcun dubbio. Penso che i viola siano la migliore scelta possibile per me. Se ho parlato con Milenkovic? Certamente, soprattutto in questi giorni che ci apprestiamo a disputare insieme l’Europeo proprio in Italia. Abbiamo parlato a lungo del club, della città e della tifoseria. Mi ha detto splendide cose su tutti. Per ambientarmi mi serviranno molto i suoi consigli».