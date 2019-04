Cercando di deviare un pallone, il portiere della Fiorentina, Lafont, non si è accorto della porta e ci è caduto dentro rompendola – FOTO

Al 66′ del match tra Fiorentina e Torino, Cristian Ansaldi ha tentato un gol incredibile da rimessa laterale a metà campo! Il centrocampista dei granata ha fatto partire un bolide dal limite dell’area che stava per finire nell’angolino basso di sinistra, ma il tentativo velleitario finisce di poco fuori dalla porta.

Lafont si è però reso protagonista di un siparietto davvero divertente. Il portiere della Fiorentina è andato verso la porta per cercare di prendere il pallone, ma non si è accorto della rete e ci è caduto dentro rompendola! Sono intervenuti subito gli addetti per rendere nuovamente la porta agibile. I social si sono scatenati.