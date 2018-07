La Fiorentina avrebbe incontrato l’agente di Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo che è stato molto vicino a vestire la maglia del Napoli

La Fiorentina sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa con la speranza di partecipare alla prossima Europa League. Saranno infatti i viola a sostituire il Milan nel caso il ricorso al TAS non abbia esito positivo. Il ds Pantaleo Corvino ha quindi intavolato una trattativa per Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo, e ne avrebbe anche già incontrato l’agente nelle scorse ore. Il nazionale slovacco è legato al club spagnolo da una clausola rescissoria da 45 milioni di euro ma data la sua volontà di provare una nuova esperienza il prezzo per il suo cartellino dovrebbe essere sensibilmente inferiore. Lobotka qualche settimana fa era stato accostato anche al Napoli, che lo considerava il sostituito ideale per il possibile partente Marek Hamsik.

Alla fine il capitano azzurro non ha accettato le numerose e ricche offerte provenienti dalla Cina e la trattativa tra il club di Aurelio De Laurentiis e il Celta Vigo sono ufficialmente decadute.