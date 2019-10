Fiorentina Udinese: l’importanza di Ribery

Ribery è fondamentale per far progredire le azioni offensive della Fiorentina. Il francese gioca diversamente rispetto a Monaco

Rispetto all’ala che si occupava di finalizzare e rifinire l’azione dei tempi di Monaco, il Ribery della Fiorentina è molto più mobile. Il francese agisce da vero e proprio regista offensivo della squadra, svaria in tante zone diverse per far progredire l’azione.

Un esempio nella slide sopra, in cui allarga e defila contemporaneamente sulla sinistra per associarsi con Dalbert. Da notare la posizione di Castrovilli che va al centro dell’attacco.