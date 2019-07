Fiorentina, c’è Veretout tra i convocati per il ritiro di Moena: la situazione

Fiorentina Veretout, nella lista dei convocati per il ritiro di Moena c’è anche il centrocampista francese: la situazione

La Fiorentina dirama la lista dei convocati per il ritiro di Moena. Ma c’è una sorpresa: Jordan Veretout. Il centrocampista francese avrebbe segnalato alla società la preferenza a non partire per la preparazione estiva con i viola.

Nel frattempo, rimangono insistenti le voci di mercato sul suo conto. Secondo quanto riportato da Sky, la dirigenza della Fiorentina vorrebbe monetizzare il più possibile e non gradirebbe l’inserimento di contropartite. L’offerta più consistente, allo stato attuale, sarebbe arrivata dal Lione.