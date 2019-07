Fiorentina, Vitor Hugo in uscita: il Leganes fa sul serio

Il Leganes pensa a Vitor Hugo. Il calciatore della Fiorentina potrebbe cambiare squadra in estate: futuro in Spagna?

Vitor Hugo, difensore della Fiorentina, potrebbe cambiare maglia. Secondo As, il centrale brasiliano potrebbe non rientrare nel nuovo progetto del club viola di Rocco Commisso.

Il Leganes fa sul serio per Vitor Hugo. Il Leganes avrebbe presentato un’offerta ufficiale alla Fiorentina per il difensore brasiliano: presentata un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo, i viola ci pensano.