La Fiorentina ripartirà dopo una stagione fallimentare tra voci di mercato e futuro societario nebuloso: il nuovo attacco può ripartire da Vlahovic

La Fiorentina della prossima stagione ha molte incertezze: società, allenatore e giocatori chiave. Ma c’è un giovane davvero interessante che aspetta solo di emergere: Dusan Vlahovic, l’Ibrahimovic serbo.

L’attaccante serbo, classe 2000, è stato decisivo con la Primavera: 11 gol in 13 partite, In Coppa ha lasciato il segno nella finale. Il capitano della Serbia U19 ha vestito anche la maglia della prima squadra: 155′ in cui spesso è stato preferito a Simeone. La Fiorentina del futuro, tra tante incertezze, può ripartire da lui.