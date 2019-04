Fiorentina, dopo la sconfitta contro il Frosinone circolano le prime voci di un esonero per Pioli: la dirgenza starebbe pensando ad un ritorno di Montella

La Fiorentina starebbe pensando all’esonero di Stefano Pioli. Alla società non è andata giù la sconfitta contro il Frosinone: la squadra è sembrata svogliata, spenta, senza un briciolo di grinta. Il solo Chiesa è sembrato sul pezzo, con la consueta vivacità.

Pioli sarebbe quindi sul punto di venir esonerato, come comunica la stessa società. La dirigenza starebbe pensando ad un clamoroso ritorno: i Della Valle vorrebbero riportare sulla panchina viola Vincenzo Montella, per valorizzare il gruppo di giovani che Pioli non è riuscito a far rendere al meglio.