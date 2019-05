Fiorentina Women, arriva la prima conferma per la prossima stagione

Ecco il primo rinnovo nella Fiorentina Women: pochi stravolgimenti per la prossima stagione, si punta a dare continuità

Laura Agard è pronta a prolungare il suo rapporto con la Fiorentina Women per un’altra stagione. Il centrale difensivo francese, classe 1989, è stata quest’anno uno dei perni della formazione di mister Antonio Cincotta.

Una conferma importante per il reparto difensivo delle viola, che non dovrebbero subire grossi stravolgimenti di organico in vista della prossima stagione. Anche se non è ancora certa la permanenza della guida tecnica.