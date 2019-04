A Firenze 5.900 tifosi della Fiorentina e non sono scesi in piazza per festeggiare i 50 anni di Batistuta, il “Re Leone” – VIDEO

Gabriel Omar Batistuta ha compiuto i 50 anni lo scorso 1 febbraio, ma è arrivato solo oggi il momento per festeggiare insieme ai suoi storici tifosi della Fiorentina. Dopo il match contro il Torino, in Piazza della Signoria a Firenze si sono riversati ben 5.900 tifosi per omaggiare lo storico calciatore Viola.

Sul palco, montato per il “Batistuta day”, è salito il “Re Leone” insieme alla sua famiglia che ha voluto ringraziare il Comune di Firenze. Presenti sul palco anche lo storico massaggiatore e fisioterapista, Luciano Dati. Tra le varie figure, spicca poi Giancarlo Antognoni, dirigente ai tempi di Batistuta calciatore. Sul palco anche Pioli e Pezzella nonché mister Pioli che racconta: «Speravo sempre di essere insieme a lui in partitella, perché aveva tanta cattiveria».