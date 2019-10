Flop Atalanta, l’incredibile statistica della Dea dal dischetto

Flop Atalanta, l’incredibile statistica dal dischetto: gli orobici di Gasperini hanno una pessima media dagli undici metri

Cocente delusione per l’Atalanta. Che, reduce dal cappotto per 4-0 in casa della Dinamo Zagabria, si è arresa anche agli ucraini dello Shakhtar nella prima sfida di Champions League disputata a San Siro.

Una gara condizionata, anche, dal rigore fallito da Ilicic in avvio di partita. E quello dello sloveno è stato addirittura il nono penalty sbagliato dalla Dea sugli ultimi 17 calciati tra campionato, Coppa Italia e Champions appunto.