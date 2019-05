Milan, il mercato estivo di Leonardo è un flop da 185 milioni

Il mercato estivo di Leonardo è stato un flop da 185 milioni: ecco tutti i colpi flop del direttore tecnico del Milan

Quando il Milan non sa ancora di che Europa dovrà morire, le voci sul futuro dei suoi interpreti si susseguono numerose. Ma il presente (e passato) è il Diavolo di Gattuso ed il Milan di Leonardo. Un Diavolo capace di tre vittorie consecutive che lo (ri)lanciano in ottica Champions (un solo punto). Un Milan che nel tris di partite (Bologna, Fiorentina e Frosinone) ha fatto a meno di tutti i rinforzi arrivati in estate.

Stiamo parlando di Higuain (18 milioni), Castillejo (8 da titolare e 25 milioni), Caldara (pesantamente condizionato dagli infortuni, pagato 35 miioni) ed infine Laxalt (18 milioni). Insomma, un mercato estivo in pompa magna che ha avuto necessità di un ricalibramento in corsa: il colpo Piatek (35 milioni) sotto il naso e il colpo (di genio) Paquetà (35 milioni).