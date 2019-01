Asse di mercato tra Udinese, Torino e Watford. I granata sono su Pereyra ma anche su Fofana e Stryger Larsen

Intrigo di mercato tra Torino e i Pozzo, proprietari dell’Udinese ma anche del Watford, club della Premier League. Il Toro ha messo nel mirino Roberto Pereyra, centrocampista offensivo ex Juventus, che piace anche al Chelsea, ma l’argentino non è l’unico nome in ballo tra Cairo e Pozzo. Il club granata, secondo Tuttosport, valuta anche i profili di Seko Fofana, centrocampista ivoriano classe ’95 con un passato nel Manchester City, e il duttile difensore danese Stryger Larsen, abile a giocare da terzino ma anche da centrale in una difesa a 3.

L’operazione Pereyra sarà molto difficile da concretizzare per il Toro, per costi tra cartellino e ingaggio, soprattutto in assenza di qualificazione europea (l’agente del giocatore nei giorni scorsi ha detto che il giocatore ambisce a giocare in Europa, possibilmente in Champions). Sponda Udinese invece, risultano più facili le operazioni Fofana e Larsen. Il Toro potrebbe girare ai friulani il cartellino di Vittorio Parigini, esterno gradito alla proprietà bianconera. Possibili intrecci di calciomercato tra Udinese e Torino: granata sulle tracce di Pereyra, Stryger Larsen e Fofana, bianconeri interessati a Parigini. Nelle prossime settimane possibili i primi contatti tra le parti.