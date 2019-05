Retrocessione Foggia: due scenari possibili dopo sentenza corte d’appello

Retrocessione Foggia in Serie C: ecco cosa proverà a fare il presidente rossonero. Ci sono due scenari possibili

Il Foggia è retrocesso due volte: prima sul campo, poi in tribunale. La decisione della corte d’appello di mercoledì, tuttavia, non è ancora definitiva. Attualmente: la penalizzazione (-20 punti) riammette in Serie B il Palermo e il Foggia retrocede in Serie C.

Ma la sentenza non è definitiva e il presidente del Foggia ha già annunciato che non si arrenderà: «Quella decisione è illegittima come ribadito dal Tar e dal Coni. Non dimentichiamo che c’è un collegio del Tar l’11 giugno. Sicuramente continueremo nelle sedi opportune a reclamare». Traduzione? Ci sono ancora due scenari possibili: il collegio di Garanzia del Coni (ultimo grado sportivo) e il ricorso al TAR.