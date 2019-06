Foggia, ufficiale: i rossoneri non si iscrivono al prossimo campionato di Lega Pro. Brutta tegola per il club pugliese

Brutta notizia per il movimento calcistico italiano, ed in particolare quello della Lega Pro. Il Foggia non si iscrive al prossimo campionato di Lega Pro.

Nelle scorse settimane c’era stata una disperata corsa per racimolare i soldi necessari all’iscrizione, ma tutto questo non è servito: inutile il lavoro del sindaco Landella nella ricerca di imprenditori e sponsor per salvare la situazione.