Follia Balotelli: denunciato per istigazione a delinquere e gioco d’azzardo

Follia Balotelli: denunciato per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo

Dopo l’assurda vicenda del 6 luglio scorso, per Mario Balotelli i guai non sono finiti. A riferirlo è l’ANSA. L‘ex giocatore della nazionale italiana è stato denunciato dall’autorità giudiziaria della Polizia Municipale di Napoli.

Il motivo è presto detto: l’aver proposto per 2000 euro al suo amico Catello Buonocore di gettarsi in mare con lo scooter. Per le autorità ciò costituirebbe reato per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo.