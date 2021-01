Fonseca esalta El Shaarawy: «Ama la Roma, ci sarà molto utile»

Paulo Fonseca esalta Stephan El Shaarawy: ecco le parole del tecnico della Roma sull’arrivo dell’attaccante italiano in questo mercato

EL SHAARAWY – «Ci potrà essere subito d’aiuto e credo che abbia caratteristiche utili per noi. Aveva voglia di tornare alla Roma e questo è molto importante per un allenatore».