Fonseca ha già scelto il modello: «È lui il miglior allenatore italiano». Il futuro tecnico della Roma si era espresso in tempi non sospetti

Dichiarazioni risalenti al 12 settembre 2017 quelle con cui Paulo Fonseca, futuro tecnico della Roma, incensava il lavoro di Maurizio Sarri a Napoli in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions coi partenopei: «Il Napoli è una squadra che ha grandi qualità in tutti i reparti e Sarri è il miglior allenatore italiano».

I due potrebbero presto ritrovarsi in Serie A, Fonseca è ormai a un passo dalla Roma, mentre Sarri è sempre più indirizzato verso la panchina della Juventus.