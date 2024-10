Fonseca su Milan Napoli: «Meritano il primo posto. Leao? Posso dirvi che...»

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore del Milan Fonseca su quella che sarà la sfida contro il Napoli di Serie A

In conferenza stampa, l’allenatore del Milan Fonseca ha rilasciato qualche dichiarazione sulla gara contro il Napoli.

SUL NAPOLI – «Il Napoli è una squadra fortissima come dimostra la classifica. Ha un allenatore motivatissimo, arriva da primo in classifica per affrontarci. Ma siamo molto motivati anche noi, loro hanno vinto bene le partite che hanno vinto ma siamo carichi»

BOLOGNA MILAN – «Molto difficile gestire la situazione prima del Bologna. Ore difficili, noi volevamo giocare. Siamo stati molto penalizzati per non aver giocato. Anche per le due squalifiche volevamo giocare, i nostri prendono sempre il cartellino. La squadra si è allenata bene, ho fiducia in tutti i giocatori. Camarda? Non è cambiato niente, è entrato molto bene. Lavora sempre bene, mi ha confermato che ha un grande futuro»

FORMAZIONE – «Oggi non dico chi giocherà domani (sorride, ndr). Rafa ha lavorato bene, non c’è nessun caso. Presto ritornerà quello che tutti vogliamo che sia. Se giocherà domani? Non lo dico. Che l’allenatore non lo sta facendo giocare, perché se lo facessi giocare non ci sarebbero problemi. Ma sono cose normali nel calcio: alcuni giocano, altri no. Io penso sempre a diverse cose quando scelgo. Per me questo è molto normale. Sostituzione col Brugge? E’ stata una scelta che ho fatto in base a quello che pensavo servisse in quel momento della partita. Nessuna punizione»

SCUDETTO – «In questo momento è al primo posto: è una delle squadre che può vincere lo Scudetto»