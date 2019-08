Fonseca: «Aspetti positivi e negativi. Contro il Real Madrid con coraggio»

Paulo Fonseca analizza la gara pareggiata 2-2 con l’Athletic Bilbao: le parole del tecnico della Roma

Dopo il pareggio in amichevole con l’Athletic Bilbao, Fonseca parla della gara e del prossimo impegno. Le parole del tecnico della Roma.

ATHLETIC BILBAO – «Abbiamo fatto qualche cambio rispetto al Lille, anche in vista del Real. Ho visto coraggio e voglia di far circolare il pallone, ma abbiamo commesso anche degli errori in fase di costruzione. Ci sono stati aspetti positivi e altri negativi su cui lavorare».

REAL MADRID – «La cosa più importante è dimostrare coraggio anche contro il Real Madrid. Ma al di là dell’avversario, dobbiamo cercare di non perdere la nostra identità e restare fedeli alle nostre idee anche contro il Real Madrid».