Fonseca: «Roma, non abbiamo fatto una buona partita»

Paulo Fonseca parla del match perso contro l’Atalanta. Le parole del tecnico della Roma dopo la sfida di campionato

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma ha parlato così del match con l’Atalanta.

LA GARA – «Questo è un gioco diverso dagli altri per la caratteristica dell’Atalanta. Loro hanno meritato la vittoria, hanno fatto un bel gioco, noi no. Non abbiamo mai avuto la palla, è difficile giocare contro un avversario che fa la marcatura a uomo in tutto il campo».

OCCASIONI – «Abbiamo avuto qualche opportunità, ma è vero che l’Atalanta ha fatto tanti attacchi con delle occasioni. Se avessimo fatto 2 gol sarebbe stato diverso, lo giudico com’è. Non abbiamo fatto una buona partita».