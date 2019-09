Forlan: «L’Inter può sorprendere il Barcellona. Suarez-Godin, che sfida»

L’ex nerazzurro Diego Forlan parla della sfida di Champions tra Barcellona e Inter, che vedrà contrapposti i suoi connazionali Godin e Suarez

Diego Forlan ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista di Barcellona Inter. Le parole dell’ex nerazzurro.

GODIN SUAREZ – «Mi aspetto una sfida bellissima. Suarez è un goleador, a volte sembra che non sia nella partita, ma dal nulla, e anche se non ha una squadra che lo aiuta, può creare problemi, fare la differenza. Di fronte avrà un signor difensore, veloce, ottimo di testa in difesa e in attacco. E con un’esperienza infinita».

GODIN E SUAREZ – «Sono due leader. Diego è “capitano” dentro, lo sarà nei fatti anche all’Inter. Ma anche Luis, per status gerarchico ed esperienza, ormai lo è».

GODIN – «Difesa a tre? Ovviamente sì. Ha già giocato molte volte in carriera con quel modulo. E da voi le squadre sono più chiuse: la cosa lo può aiutare ancora di più. Può fare anche meglio che in Spagna».

BARCELLONA – «L’Inter può sorprenderlo? Io credo proprio di sì. L’Inter si è rinforzata bene in estate e l’inizio di A è stato impressionante. Sono curioso. Però è sempre il Barça in casa, non puoi scommetterci contro. E spero che Messi giochi».

VECINO – «Ha il talento per essere titolare fisso, ma anche una concorrenza agguerrita nel ruolo».

RICORDI DELL’INTER – «Non trovai il club nel suo miglior momento, e mi infortunai come mai in carriera. Un peccato, ma diedi il massimo. E ho ottimi ricordi di società e tifosi».