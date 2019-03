Le recenti dichiarazioni sull’arrivo di Griezmann all’Inter di Forlan hanno fatto il giro del mondo. Ma è una fake news

Bomba di mercato stroncata sul nascere. Diego Forlan, ex attaccante di Inter e Atletico Madrid, al margine della presentazione dell’International Champions Cup, aveva assicurato che l’Inter avrebbe acquistato Griezmann una volta ceduto Icardi. Queste le sue parole rilasciate da ESPN: «​Se rimanesse all’Atletico Madrid diventerebbe una leggenda, ma l’Inter lo acquisterà quando verrà ceduto Icardi. La società mi ha detto questo».

I tifosi dell’Inter avevano già iniziato a sognare l’esordio del Petit Diable con la casacca nerazzurra. Tutto molto bello, ma c’è una brutta notizia per loro: si tratta di una clamorosa fake news. Ascoltando attentamente l’intervista, Forlan non accosta mai Griezmann all‘Inter, nè conferma trattative od altro. L’ennesima bufala che inganna addetti ai lavori e tifosi.