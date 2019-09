Formazione Barcellona 2019/2020: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella della grande favorita del Gruppo F di Champions League

Nonostante il mancato ritorno di Neymar dal PSG, il Barcellona di Ernesto Valverde parte con i galloni di super favorito nel Gruppo F di Champions League, lo stesso che vedrà ai nastri di partenza la nuova Inter di Antonio Conte. Formazione Barcellona 2019/2020: il calciomercato estivo ha visto comunque per i blaugrana il grande acquisto di Antoine Griezmann, l’attaccante francese acquistato dall’Atletico Madrid per 120 milioni di euro e al centro di un duro contenzioso fra i due club sulle modalità con cui i catalani hanno realizzato l’affare.

L’innesto del Campione del Mondo in una rosa già altamente competitiva è stato in parte bilanciato a livello di uscite dalla cessione di Philippe Coutinho. Il brasiliano non è riuscito a imporsi con i colori blaugrana ed è stato acquistato dal Bayern Monaco in prestito oneroso a 8,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 120 milioni.

Fra i colpi in entrata, oltre a Griezmann, i catalani si sono assicurati la promessa olandese Frenkie De Jong, esplosa nella scorsa stagione con la maglia dell’Ajax e per il quale sono stati versati 75 milioni nelle casse dei Lancieri. Importante anche l’arrivo fra i pali dell’ex Juventus Neto, con il dodicesimo Cillessen che è stato ceduto al Valencia, e del terzino sinistro Junior Firpo dal Betis. Sono invece partiti dalla Catalogna anche André Gomes (all’Everton per 25 milioni di euro), Paco Alcacer (accasatosi al Borussia Dortmund per 21 milioni), Denis Suarez (passato al Celta Vigo per poco meno di 13 milioni), Emerson, Cardona, Palencia e Cucurella.

La stella – Lionel Messi

A dispetto dei 32 anni compiuti a giugno, Lionel Messi resta il simbolo e la stella del Barcellona. Quando la condizione fisica lo supporta, del resto, ‘La Pulce’ è sempre in grado di fare la differenza in campo saltando l’uomo, fornendo un assist decisivo per un suo compagno di squadra o finalizzando l’azione offensiva nei momenti più critici della partita.

Il fuoriclasse argentino, al suo 16° anno con la prima squadra del Barcellona, è il 2° giocatore più prolifico di sempre in Champions League con 112 gol complessivi dietro il suo rivale di sempre Cristiano Ronaldo, primo a quota 127 marcature. Reduce da una stagione in cui non sempre lui e il Barcellona sono riusciti a dimostrare il proprio livello in Europa, la ‘Pulce’ vorrà prendersi la sua rivincita per provare ad aggiungere alla sua ricca bacheca la quinta Champions League della sua carriera.

L’allenatore – Ernesto Valverde

Discreto attaccante da calciatore, Ernesto Valverde, nato il 9 febbraio 1964, si è formato come tecnico alla scuola dell’Athletic Bilbao, club da lui guidato per ben 6 anni in due distinti periodi. Dopo aver maturato esperienze in Spagna anche sulle panchine di Espanyol (Finale di Europa League raggiunta nel 2006/2007), Villarreal e Valencia, e all’estero con i greci dell’Olympiacos, con cui vince 3 volte il campionato greco e 2 volte la Coppa di Grecia, i risultati importanti ottenuti con l’Athletic Bilbao (su tutti una Supercoppa di Spagna conquistata nel 2015) gli valgono la chiamata del Barcellona nel 2017/2018.

Nel suo primo anno con i blaugrana realizza subito un triplete, conquistando La Liga, la Copa del Rey e la Supercoppa di Spagna. Meno fortunato invece l’ultimo anno, dove comunque i catalani hanno saputo confermarsi campioni di Spagna.

Rosa Barcellona 2019-2020: i giocatori

PORTIERI – Ter Stegen, Neto, Iñaki Peña

DIFENSORI – Lenglet, Umtiti, Piqué, Todibo, Jordi Alba, Junior Firpo, Semedo, Wagué

CENTROCAMPISTI – Busquets, De Jong, Arthur, Sergi Roberto, Rakitic, Carle Aleñà, Ar. Vidal

ATTACCANTI – O. Dembelé, Messi, Carles Pérez, Griezmann, L. Suárez, Ansu Fati

ALLENATORE – Ernesto Valverde

Formazione Barcellona 2019/2020

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Messi, L. Suarez, Griezmann. Allenatore: Ernesto Valverde.