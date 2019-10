Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la seconda giornata di Champions League 2019/20: formazioni Barcellona Inter

Ecco le formazioni ufficiali di Barcellona-Inter, match valido per la seconda giornata del gruppo F di Champions League 2019/2020. A sorpresa Messi recupera ed è a disposizione di Valverde dal primo minuto. Nessuna sorpresa, invece, per l’undici di Conte, privo di Lukaku come noto.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Semedo; Arthur, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann. All. Valverde.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte.