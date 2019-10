FORMAZIONI Genk Napoli: Milik-Lozano in avanti, Insigne in tribuna

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la seconda giornata di Champions League 2019/20: formazioni Genk Napoli

Ecco le formazioni ufficiali di Genk-Napoli, match valido per la seconda giornata del gruppo F di Champions League 2019/2020. Carlo Ancelotti ha scelto Milik e Lozano come coppia d’attacco, con Dries Mertens in panchina e Lorenzo Insigne in tribuna.

GENK (4-3-3): Coucke; Maehle, Cuesta, Lucumí, Uronen; Berge, Hagi, Hrosovsky; Bongonda, Samatta, Ito. All. Mazzù

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Fabian Ruiz; Milik, Lozano. All. Ancelotti.