Il Monaco sfiora la retrocessione con la sconfitta contro il Nizza: ma ci pensa una ex conoscenza del calcio italiano a salvarlo

Il derby della Costa Azzurra vede vittorioso il Nizza di Balotelli. Anzi, c’è da precisare che il centravanti italiano il campo in realtà non lo ha proprio visto. La squadra di Vieira trionfa in casa per 2-1 e per un attimo inguaia la permanenza in Ligue 1 del Monaco.

Il club del Principato evita la retrocessione solo grazie al successo del Bordeaux di Sousa contro il Caen (condannato alla Ligue 2) che salva i monegaschi. Il Monaco di Glik chiude al quartultimo posto, a soli due punti dalla zona retrocessione.