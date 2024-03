Francia-Germania: orario, dove vederla e probabili formazioni

Al Groupama Stadium in campo la sfida amichevole tra Francia e Germania: orario, dove vederla e le probabili formazioni

Al Groupama Stadium di Lione in campo l’amichevole tra Francia e Germania. Una sfida di lusso con tanti campioni che si affronteranno in campo per regalare spettacolo. Andiamo a scoprire tutto le info sulla partita tra due delle favorite per i prossimi Europei: dove vederla, l’orario e le ultimissime sulle probabili formazioni.

Francia-Germania, le probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Samba; Clauss, Saliba, Lucas, Theo Hernandez; Tchoaumeni, Rabiot, Zaire-Emery; Dembele, Giroud, Mbappé. All. Deschamps.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Henrichs; Kroos, Andrich; Wirtz, Gundogan, Musiala; Fullkrug. All. Nagelsmann.

Francia-Germania, orario e dove vederla

Francia-Germania è in programma alle ore 21 al Groupama Stadium di Lione: sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su Now e SkyGo. In alternativa sarà possibile seguirla anche sull’App dedicata e scaricabile su ogni piattaforma: pc, tablet e smartphone.