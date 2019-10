Francia Turchia: Demiral ci ricasca, nuovo saluto militare

Nuovo saluto militare da parte di Demiral durante la sfida tra Francia e Turchia: la ricostruzione

La nazionale turca continua a far parlare di sé. Non per il prezioso pareggio ottenuto contro la Francia al termine dell’ottava giornata della fase di qualificazione a Euro 2020, ma per l’ennesimo saluto militare sfoggiato durante l’esultanza per il gol del pareggio.

Riflettori nuovamente puntati, dunque, sui calciatori turchi. In particolare Merih Demiral, giovane difensore della Juventus che era già finito nell’occhio del ciclone dopo aver mimato lo stesso gesto contro l’Albania.