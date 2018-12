Il centrocampista ivoriano Frank Kessie ha deciso il match di Serie A contro il Parma e consegnato al Milan il quarto posto in solitaria

Alla sua seconda stagione in rossonero, Frank Kessie si è reso protagonista di prestazioni decisamente altalenanti, con una costante: la sua completa (o quasi) affidabilità dal dischetto.

L’ultimo episodio in ordine di tempo è quello del match odierno tra Milane Parma, che ha decretato la vittoria del Diavolo e la conquista del quarto posto in solitaria in campionato. Ecco quali sono stati tutti gli altri penalty in cui il centrocampista ivoriano si è rivelato decisivo.

