Frappart, fischietto donna per la Supercoppa: «Siamo al pari degli uomini»

Frappart, fischietto donna per la Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea: «Tecnicamente siamo al pari degli uomini»

Una serata storica. Quella che, domani, vedrà scendere in campo Liverpool e Chelsea per la Supercoppa Europea. Che sarà arbitrata da una donna, la francese Stephanie Frappart.

Il fischietto ha parlato, alla vigilia della gara, al sito della Uefa. «Sono molto felice, per me è stata una sorpresa. Non mi aspettavo di poter dirigere la Supercoppa Europea, è un grande onore. Spero che il mio esempio serva per tutti gli arbitri donna e per tutte le ragazze che aspirano a fare questo lavoro. Tecnicamente e fisicamente siamo come gli uomini. Non abbiamo paura di sbagliare, siamo pronte. Ho già debuttato in Ligue 1, quindi conosco le mie emozioni e so come gestirle».